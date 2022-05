Malacia ontbreekt bij Feyenoord op slotdag eredivisie, Conference League-finale onzeker

‘Rare snuiter’ Erik ten Hag neemt dansend afscheid bij Ajax: ‘Ik ben van de club gaan houden’

Trainer Erik ten Hag neemt afscheid van Ajax met drie landstitels op rij. De nieuwe manager van Manchester United loodste Ajax in 2019 en 2021 eveneens naar het kampioenschap. Ajax stond in 2020 onder zijn leiding bovenaan in de Eredivisie toen het seizoen zonder kampioen werd afgebroken vanwege corona.

11 mei