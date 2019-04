Malacia scoort in de stijl van zijn trainer: ‘Heb ze wel vaker zo gemaakt’

Malacia, die enkele weken geleden tegen VVV-Venlo ook al zo fraai scoorde, hoorde het glimlachend aan. ,,Voor de wedstrijd had ik het er al over met Robin. Ik zou iets van hem krijgen als ik drie doelpunten zou maken. Drie in één wedstrijd, ja. Helaas maakte ik er maar één. Maar omdat die goal zo mooi was, telt hij misschien wel voor drie en krijg ik toch wat van Robin’', zei Malacia, die niet wilde zeggen wat de inzet van de afspraak was. ,,Dat houd ik liever voor mezelf.’’



Met de winst op AZ sloeg Feyenoord een gat van zeven punten met de concurrent om de derde plaats in de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan, is rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal zo goed als binnen. ,,Dit geeft wel een ‘boost’. Op naar woensdag, dan kunnen we het tegen NAC afmaken’', zegt Malacia, die nu van de drie linksbacks in de Rotterdamse selectie de meeste wedstrijden in de basis heeft gestaan.