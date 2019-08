Malen debuteert in voorselectie Oranje voor cruciale kwalificatieduels

,,Ik vind dat hij goed speelt”, legt Koeman zijn keuze voor de 20-jarige PSV-aanvaller uit. ,,We kijken vooral naar wat we aanvallend kunnen verbeteren. Donyell is goed bezig. Daarom krijgt hij een voorlopige selectie. Hij verdient dat. Volgende week vrijdag is pas de definitieve selectie.”



Ook Joël Veltman maakt voor het eerst in lange tijd weer deel uit van de selectie. ,,Hij is op meerdere posities inzetbaar en speelt op hoog niveau bij Ajax. Tete is er niet bij, omdat hij te weinig speelt. Dan kijk je naar andere opties en dat is Veltman.”



Koeman geeft ook aan dat hij weinig wil veranderen aan de samenstelling van de selectie. ,,Deze 29 jongens verdienen het om op de lijst te staan en uiteindelijk moet je een definitieve keuze maken.”