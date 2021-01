Malen, Gakpo, Götze of.... Wie maakt de 5000ste van PSV?

Door Maarten Wijffels



Stel, Ajax-PSV is vanmiddag een spetterende wedstrijd. Met veel tempo, over en weer kansen en na 85 minuten staat het nog 0-0. Dan ineens scoort Ajax bijna, maar de bal gaat op de paal en in de counter ontstaat een niet te missen kans aan de overzijde. Wie, vanuit PSV-oogpunt bekeken, is symbolisch de best passende maker van wat dan de 5000ste eredivisiegoal zou zijn van de club?