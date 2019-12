Man in vorm Ramselaar afwezig in laatste twee duels 2019

Tien dagen geleden won FC Utrecht door een doelpunt van Bart Ramselaar knap met 0-1 in het Hitachi Capital Mobility Stadion, daar waar morgen het duel in de tweede ronde van de KNVB-beker tussen beide clubs op het programma staat. Een dag later oefenden de reserves van FC Utrecht op Sportcomplex Zoudenbalch tegen die van FC Groningen. Ook toen won FC Utrecht: 4-0 met onder meer een doelpunt van Ramselaar. Juist, ja, de man die afgelopen weekend tegen Heracles Almelo (1-3) opnieuw beslissend was met twee goals.



Juist die Ramselaar ontbreekt morgen. Zijn kalenderjaar zit erop – hij mist zondag ook Feyenoord-thuis – nadat hij zich gisteren blesseerde op de training. De ernst van de kwetsuur is nog onduidelijk. Feit is dat zijn afwezigheid wel een gemis is in de laatste twee wedstrijden van 2019 voor FC Utrecht. Ook Jean-Christophe Bahebeck, basisspeler tegen Heracles, trainde vandaag niet. Hij reist wel mee naar Groningen morgen. Net als Adrián Dalmau, die voor het eerst sinds half oktober in de wedstrijdselectie van FC Utrecht zit. Hij kan deze week hooguit rekenen op invalbeurten nadat hij lange tijd afwezig was door blessures. FC Utrecht hoopt de Spanjaard de komende periode klaar te stomen voor de tweede seizoenshelft.