Mancini geniet van Frenkie de Jong: ‘Geweldig, wát een middenvelder, een van de besten’

Roberto Mancini was teleurgesteld over het gelijkspel van zijn Italië tegen het Nederlands elftal (1-1). ,,Ik denk dat wij het in de slotfase alsnog hadden moeten beslissen”, zei de Italiaanse bondscoach, voordat hij zo sportief was om complimenten uit te delen aan Frenkie de Jong en zijn collega Frank de Boer.

,,Frenkie de Jong speelde geweldig”, zei Mancini. ,,Wát een middenvelder is dat. Een van de besten van dit moment. Natuurlijk kan ik daar als liefhebber van genieten. Maar ondanks zijn goede spel hadden we denk ik toch moeten winnen. Vooral die bal van Ciro Immobile had er wel in gemogen.”

Mancini bekende dat hij was verrast door de speelwijze van Oranje met vijf verdedigers. ,,Nederland staat voor aanvallend en dominant voetbal. Niet voor voetballen met vijf verdedigers. Dat had ik niet verwacht. We waren er zeker verrast door en hadden het ook lastig met die speelwijze. Ze waren denk ik geschrokken van het duel met ons van een maand geleden. Ik had niet verwacht dat mijn collega zo zou starten. Maar goed, ze maakten het ons zo wel lastig.”

Allessandro Florenzi was het met zijn coach eens. ,,Wat ik vandaag heb gezien, was een Italië dat Nederland ertoe dwong om hun tactiek compleet aan te passen. Voor het eerst in zeer lange tijd speelden ze met vijf verdedigers. Dat geeft aan dat ze bang voor ons zijn, dat alleen al moet ons trots maken.”

Dat vindt ook middenvelder Jorginho. ,,Beide teams speelden goed. Wat het verschil was met de 0-1 in Amsterdam? Het was vooral een tactisch verhaal. Daarnaast zetten ze goed druk op ons en hebben ze ons beperkt in onze mogelijkheden. Uiteindelijk vonden we een manier om onder die druk uit te komen, toen konden ze ons niet langer neutraliseren.”

Volledig scherm © AFP