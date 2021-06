Marbella moet nog even wachten op Malacia: ‘Nu we zover zijn, moeten we dit EK pakken ook’

Door Johan Inan



Een dag nadat landgenoot Armin van Buuren via de speakers in de Bozsik Arena ‘sunny days’ had aangekondigd voor Jong Oranje, genieten twee uitblinkers aan de rand van het droge trainingsveld in het zonnetje na van de fraaie en verrassende zege op het Franse sterrenensemble. Terwijl Perr Schuurs nog eens goed naar de flinke blaar op zijn grote teen staart, wrijft Tyrell Malacia over de wond op zijn kuit. De licht gehavende jeugdinternationals zien links de reserves flink sprinten en afronden en rechts de overige basisspelers stevig discussiëren tijdens een potje voetvolley.