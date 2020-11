Mario Götze haalt ook duel met PAOK niet

,,Mario is een goede speler, hij geeft ons voorin meer balans. Maar ook zonder hem speelden we tegen Twente een uur lang goed", aldus trainer Roger Schmidt, die verder ook niet kan beschikken over Ryan Thomas en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel.

PSV heeft na drie groepsduels 3 punten. ,,We staan onder druk. Je kunt het zien als onze eerste finale in de groep. Maar het is altijd goed om alles in eigen hand te hebben. Als we drie keer winnen, zijn we voor 100 procent zeker door naar de volgende ronde.”