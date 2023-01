Mark Flekken boos na mislopen WK: ‘Geen duidelijk verhaal van Frans Hoek’

Aan de vooravond van de hervatting van de Bundesliga, blikt Flekken in het Duitse voetbalblad terug op zijn miseglopen WK. ,,Ik was vol ongeloof", zegt de doelman, die zaterdag met zijn club uit tegen Wolfsburg speelt. ,,Ik was niet teleurgesteld, maar boos. Ik had me eind 2022 iets anders voorgesteld, maar ik geloof dat alles met een bepaalde reden gebeurt. Na de eerste vier of vijf dagen heb ik het voor mezelf afgesloten omdat ik het toch niet kon veranderen. Ik kijk weer vooruit. Uiteindelijk was de beslissing aan de bondscoach en hij zal er redenen voor hebben gehad.”