Mark van Bommel ochtend na bedreiging met vuurwapen bekomen van de schrik: ‘Natuurlijk’

Mark van Bommel heeft maandagnacht de schrik van zijn leven gehad. De Nederlandse trainer van Royal Antwerp werd door een gewapende man opgewacht in de parkeergarage van zijn appartement in Antwerpen. De coach ontsnapte aan carjacking. Zowel de politie als Van Bommel zelf heeft het voorval bevestigd aan Het Laatste Nieuws . Een dag leidde hij gewoon de training.

Of Van Bommel al van de schrik was bekomen? ,,Natuurlijk", zei hij op het moment dat hij richting het trainingsveld van Antwerp liep. Meer wilde de hoofdtrainer ook niet kwijt over het voorval, dat maandagnacht rond 00.30 uur plaatsvond.

De overvaller had het vermoedelijk gemunt op de auto van Van Bommel (carjacking). Toen de 45-jarige trainer met zijn Porsche Panamera de parkeergarage binnen reed, zag hij iemand die een zaklamp op hem richtte en hem bedreigde met een pistool.

In plaats van uit te stappen reed Van Bommel in een reflex achteruit terug de straat op, waar hij botste op een geparkeerde Mercedes. Daarbij ging het alarm af en nam de vermoedelijke overvaller de benen. Van Bommel zelf bleef ongedeerd. ,,Het was even schrikken”, zo luidt zijn korte reactie.

Van Bommel werd intussen verhoord en heeft een beschrijving van de dader gegeven. Het sporenonderzoek van de politie en navraag in de buurt leverde echter nog niks op. Ook wordt de auto van Van Bommel onderzocht, om te kijken of er een tracker was aangebracht om het voertuig te volgen.

Diefstal bij profvoetballers komt vaker voor

Volledig scherm Memphis Depay tijdens een interland van Oranje. © Pim Ras Fotografie Profvoetballers zijn gewilde slachtoffers onder overvallers. Zo werd Angel Di Maria tijdens een competitiewedstrijd met Paris Saint-Germain vroegtijdig naar de kant gehaald, omdat overvallers het op zijn kostbaarheden uit de kluis hadden gemunt. Zijn vrouw en dochters waren op dat moment thuis. Ook zijn Braziliaanse ploeggenoot Marquinhos kreeg op diezelfde avond te maken met een inbraak.



Als speler van Olympique Lyon is Memphis Depay (nu FC Barcelona) ook meermaals slachtoffer geweest van een overval, in 2018 en 2019 was bij hem thuis ingebroken. De daders namen de eerste keer een buit mee van zo'n 1,5 miljoen euro en een tweede keer was de schade onbekend gebleven.



Een meer recent voorbeeld is de overval op Pierre-Émerick Aubameyang. Eind augustus drongen vier onbekende mannen zijn huis binnen. Ze takelden de spits van FC Barcelona (nu Chelsea) toe met een ijzeren staaf en bedreigden hem en zijn vrouw ook met een vuurwapen. De buit volgens El País: juwelen uit de kluis.