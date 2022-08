Mark van der Maarel neemt papadag en mist duel FC Utrecht: ‘Daar ga ik geen waardeoordeel over vellen’

,,En daar ga ik verder geen waardeoordeel over vellen”, stelt Henk Fraser, trainer van FC Utrecht. ,,Ik ben hartstikke blij voor Mark met dit vrolijke privé-nieuws. Het is zijn keuze om er niet bij te zijn tegen FC Emmen. En dat heb ik te respecteren.”

Hij is er toch al de man niet naar om excuses te zoeken, zegt Fraser. En daarom waagt hij zich maar niet aan overpeinzingen als ‘wat als zijn elftal tegen RKC en Cambuur gewoon de kansen had benut?’ In dat geval had zijn ploeg nu misschien wel zes punten gehad. En niet twee, zoals de actuele ranglijst leert. ,,Je snuit houden, nederig zijn; dat is het enige dat je als coach nu kunt doen”, vindt de oud-verdediger. ,,Men kijkt toch vooral naar de resultaten. En die resultaten vielen in de eerste twee wedstrijden tegen. Simpel.”