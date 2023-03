Marten de Roon na afgang in Frankrijk: ‘Een grafstemming in de kleedkamer’

Met videoVirgil van Dijk stond met een mond vol tanden na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk in het Stade de France. Of het de slechtste interland was die hij heeft meegemaakt vond hij lastig om te zeggen, maar een positief punt benoemen na de afstraffing in Saint-Denis lukte hem niet. ,,Dit is een flinke tik.”

,,Als je na zeven minuten 2-0 achterstaat wordt het een hels karwei. Het is heel slecht hoe we hier beginnen. Dan loop je de hele avond achter de feiten aan. Dit zullen we zeker moeten bekijken. Het is moelijk om zo kort na de wedstrijd al te analyseren, maar na zeven minuten is het al klaar. Ik weet niet of het de slechtste interland is die ik heb beleefd. Het is zeker een flinke tik. We hebben ons geprobeerd te herpakken na die slechte start, maar dat is niet gelukt. We hadden veel te veel balverlies en waren te slap in de duels. Frankrijk straft dat direct af", zei Van Dijk.

Oranje kan zich snel herpakken, want maandagavond komt Gibraltar al op bezoek in de Kuip. Oranje zal het dan ook moeten doen zonder Lutsharel Geertruida, die in de slotfase uitviel met een hamstringblessure. Het was de zoveelste domper voor Ronald Koeman bij zijn terugkeer als bondscoach. ,,Het moet veel en veel beter, maandag al tegen Gibraltar. Daar gaat de focus dan nu op. Maar het is heel vervelend om zo te beginnen", besloot Van Dijk.

De Roon: ‘Grafstemming in de kleedkamer’

,,Het is een grafstemming in de kleedkamer. Niemand weet echt wat hij moet zeggen. Het is meer ongeloof. Ik denk dat iedereen in de spiegel moet kijken. Ik denk dat er morgen naar de beelden gekeken wordt en dat we dan met onze neus op de feiten worden gedrukt", zei Marten de Roon na de wedstrijd. ,,Als je de bal verliest, doe het dan hoog en achter hun verdediging. Nu deden we dat bij de eerste twee goals te dicht op ons doel en dat straffen zij razendsnel af.”

,,Zij maakten goed gebruik van verdedigers die mee naar voren kwamen, waardoor je als middenvelder moet uitstappen. Dan kom je in grote ruimtes te spelen en daar maken zij gebruik van. In het enthousiasme loop je soms uit je taak of uit je functie. Het is bij zo'n achterstand juist belangrijk om de ruimtes klein te houden.”

Simons: ‘Het moest beter’

Xavi Simons stond vanavond voor het eerst in de basis bij Oranje, nadat hij op het WK al zeven minuten mocht invallen in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. De 19-jarige aanvaller van PSV had zich zijn basisdebuut heel anders voorgesteld. ,,Je verwacht een mooie wedstrijd bij je eerste basisplek. Nu is het doorgaan en op naar de volgende wedstrijd”, zei de teleurgestelde aanvaller.

Simons zei dat de spelers van Oranje wisten dat de tegenstander gevaarlijk was bij balverlies van Nederland. ,,Ze zijn heel snel en maken kansen meteen af. We wisten dat van tevoren en dat moest beter. Dit is een goede tegenstander, heeft de finale van het WK gespeeld.”

Simons wilde het niet als excuus gebruiken dat Oranje spelers miste door blessure en door ziekte. ,,Natuurlijk is het teleurstellend dat die jongens ziek worden. Maar iedereen heeft het niveau bij Oranje. We moeten beter. We zullen dat morgen met de trainer bespreken en dan moet het maandag nog een keer”, wees hij naar de wedstrijd tegen Gibraltar in de Kuip.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.