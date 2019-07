Martens vraagteken voor finale, rest van selectie is fit

Martens heeft al een tijdje last van een teen. Met pijnstilling speelde ze zonder de problemen de kwartfinale tegen Italië uit, maar tegen Zweden bleef de linksbuiten na rust achter in de kleedkamer. ,,De wedstrijden ervoor was het wel te doen, maar nu had ze gewoon te veel last. Het was niet te doen. Dan moet je wisselen”, aldus Wiegman, die Jill Roord in het veld bracht voor Martens. ,,Je hoopt dat het uitblijft, dat ze langer kan blijven staan en ook nog kan presteren. Maar als dat niet gaat, dan houdt het op. Lieke is voor ons een heel belangrijke speler, we willen graag dat ze meedoet. Maar wat niet kan, dat kan niet. We gaan er nu alles aan doen om haar voor zondag fit te krijgen.”

Huldiging

De KNVB legde na de gewonnen halve finale tegen Zweden bij de ‘Leeuwinnen’ de vraag neer of ze openstaan voor een huldiging. ,,Deze keuze wordt volgens mij unaniem gedragen door de staf en de spelersraad. Als we niet winnen, gaan we onze prestatie heus wel vieren, maar dan in een kleinere setting”, aldus Wiegman. ,,Want we kunnen ons hele leven trots zijn op wat we hier hebben gedaan. We hebben weer iets veranderd, we worden gezien in de wereld en daar kunnen we trots op zijn. Maar we willen meer. We weten dat de finale gigantisch moeilijk wordt. Maar we hebben kans. En voor die kans gaan we. Als het lukt, dan hebben we dinsdag een huldiging in Amsterdam.”