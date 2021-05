Martin Jol dicht bij akkoord over koop ADO Den Haag

Van Seumeren haalt uit naar KNVB: ‘Een slecht georgani­seer­de bende’

21 mei Eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht heeft vrijdag flink uitgehaald naar de KNVB. Later op de dag stelde de voorzieningenrechter zijn club ook nog eens in het ongelijk in het kort geding dat was aangespannen tegen de KNVB. Daardoor moet FC Utrecht op zondag (12.15 uur) in de finale van de play-offs om Europees voetbal aantreden tegen Feyenoord.