Matavz nog twee maanden buitenspel bij Vitesse

Matavz (29) herstelt al lange tijd van de breuk in zijn kuitbeen, opgelopen in het duel van 30 september vorig jaar tegen Feyenoord. De spits ligt momenteel iets voor op schema, verklaart Sloetski. Maar Vitesse blijft voorzichtig en houdt een conservatief schema aan. ,,De ontwikkelingen zijn goed”, vertelt Sloetski op het trainingskamp van de eredivisionist in het Portugese Alcantarilha. ,,Maar dan nog is Matavz normaliter pas eind februari weer beschikbaar.”

Vitesse haalt vooralsnog geen nieuwe spits. Daar heeft Vitesse meerdere redenen voor. Allereerst is een goede spits schaars en dus duur. De betreffende aankoop of huurling wil ook de garantie op speeltijd. Daardoor belandt Oussama Darfalou op het tweede plan én ontstaat een probleem zodra Matavz in maart weer kan spelen. Dan heeft Vitesse een spits te veel. ,,We wachten nu dus eerst de ontwikkelingen af”, zegt Sloetski. ,,Normaliter halen we geen extra spits.”