Matig AZ nog niet zeker van knock-outfase Conference League na verlies op Cyprus

AZ is op Cyprus tegen een zeldzame nederlaag aangelopen. Van Apollon Limassol werd met 1-0 verloren. Het is een nederlaag, pas de tweede van het seizoen, zonder gevolgen want de Alkmaarders staan nog steeds fier aan kop in hun poule in de Conference League maar met het oog op het duel van zondag tegen Feyenoord moet de eredivisiekoploper zich wel enige zorgen maken.

AZ kwam op Cyprus minder goed voor de dag dan wat men in dit haast vlekkeloze seizoen gewend is van de ploeg van trainer Pascal Jansen. Bij AZ ging donderdagavond meer mis dan goed tegen een opponent die slechts een punt had gehaald in het hoofdtoernooi. Na een treffer in de eerste helft was AZ niet in staat om er nog een gelijkspel uit te slepen.

Interessant ook met het oog op de komende topwedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande zondag was de eerste basisplaats die Riechedly Bazoer had tegen Apollon Limassol. De voormalige international kwam deze zomer naar AZ maar wist mede door de uitstekende prestaties van de club nog geen basisplaats af te dingen. Donderdagavond in Nicosia kreeg hij aanvankelijk een helft lang zijn kans op de nummer tien-positie terwijl Dani de Wit een linie doorschoof. Bazoer was de laatste seizoenen bij zijn club Vitesse toch vooral een van de drie centrale verdedigers. Samen met De Wit was Bazoer na een krap halfuur dicht bij de openingstreffer. De Wit kopte eerder al op de lat.

Ook het hersteltraject van Jesper Karlsson die maandenlang afwezig was door blessureleed, ging op Cyprus een nieuwe fase in. Hij begon nu ook een keer vanaf de start en stevent ook voor het duel tegen Feyenoord af op een basisplaats. Feyenoord kan zich dan sowieso opmaken voor scherpe, afgemeten voorzetten als die van donderdagavond rond de twintigste minuut toen hij Dani de Wit bijna de openingstreffer liet aantekenen. Na ruim een uur werd Karlsson na een verder wat vlakke wedstrijd gewisseld.

De enige treffer van de avond was er een van Cypriotische makelij toen diezelfde De Wit zijn tegenstander Valentin Roberge geheel vrij liet inkoppen bij een corner, vrijwel de enige manier waarop de thuisploeg voor gevaar kon zorgen.

Het tekende toch wel de veelal moeizame wedstrijden die AZ dit seizoen afwerkt in Europa. Weliswaar winnen de Alkmaarders net als binnen ook buiten de landsgrenzen haast elke duel, de manier waarop dat in de Conference League gaat is steevast moeizamer.

Ook op Cyprus haalde AZ lange tijd zelden het niveau dat bijvoorbeeld afgelopen zondag in de Galgenwaard toen het een van de beste wedstrijden van het seizoen afwerkte tegen FC Utrecht.

Maar tegen Apollon waren seizoenrevelaties als Tijjani Reijnders en de jeugdige Maxim Dekker in opvallend minder goede doen en werd aanvoerder Jordy Clasie na een helft gewisseld zoals met het oog op het belangrijke duel tegen Feyenoord ook Milos Kerkez en Pantelis Hatzidiakos eerder naar de kant werden gehaald.

AZ dat zich bij winst al had verzekerd van Europees voetbal na de winterstop heeft nog genoeg kansen om zich alsnog te plaatsen voor de knock-outfase van de Conference League met twee duels tegen FC Vaduz (uit in Liechtenstein) en Dnipro uit Oekraïne voor de boeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze best bekeken sportvideo's.