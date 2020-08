Matige generale voor AZ richting CL-duel: gelijkspel tegen Telstar

Koeman grapt over Suárez naar Ajax: ‘Als jij dat wil, mag hij weg’

20 augustus Ronald Koeman werd vanochtend door Radio 538 gebeld over en gefeliciteerd met zijn aanstelling als de nieuwe trainer van FC Barcelona. De voormalig bondscoach vertelde dat hij het allemaal nog wel moest beseffen, maar dat hij het over het algemeen ‘geweldig’ vond. Ook gaf hij een ‘update’ over de eventuele transfer van Luis Suárez naar Ajax.