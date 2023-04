Mats Wieffer held van de Kuip met knappe uithaal: Feyenoord wint van AS Roma in kwartfinale Europa League

Met samenvattingMats Wieffer debuteerde pas in januari in de basis van Feyenoord. Tegen AS Roma schoot hij Feyenoord naar een 1-0 winst in de kwartfinale van de Europa League. Een mooie uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag (21.00 uur) in Stadio Olimpico in Rome.

Arne Slot vertelde vooraf dat een minimale zege een ‘geweldig resultaat’ zou zijn en zo voelde de 1-0 tegen AS Roma uiteindelijk ook. In een heerlijke Europese avond in de Kuip werd Mats Wieffer de matchwinnaar voor de Rotterdammers. Na afloop klonk er enorm gejuich, maar dat had halverwege ook al geklonken.

Kort voor rust had AS Roma al massaal geschreeuwd om een strafschop omdat Gernot Trauner de bal met zijn arm zou hebben geraakt. Arbiter José Maria Sánchez wilde er nog niet aan, maar honoreerde korte tijd later wel de tweede claim van de Romeinen. Dit keer had Mats Wieffer de bal op zijn arm gekregen.

Volledig scherm Mats Wieffer en Orkun Kökçü vieren de 1-0 van Feyenoord tegen AS Roma. Wieffer scoorde met een knappe uithaal van afstand en bezorgt de Rotterdammers daarmee de winst in de eerste kwartfinale van de Europa League. © Pro Shots / Kay Int Veen

Het besluit van Sánchez om Lorenzo Pellegrini achter de stip plaats te laten nemen, werd fel aangevochten door de spelers van Feyenoord. De aanvoerder van AS Roma zag Justin Bijlow in de goede hoek zitten, maar zijn inzet ging tegen de paal.

Bijlow in de basis na 2,5 maand afwezigheid

De keeper was 2,5 maand afwezig, trainde nog niet eens twee volledige weken mee met de selectie maar Arne Slot zette hem in de kraker in de kwartfinale van de Europa League alweer onder de lat tegen een stugge tegenstander. Desondanks creëerde Feyenoord enkele kansen.

Lees ook • Mats Wieffer na gemiste strafschop AS Roma: ‘Als ik een penalty veroorzaak, gaat hij er gelukkig nooit in’

• Opvallend beeld in de K

•

Sébastian Szymanski met zijn zwakke rechtervoet, Lutharel Geertruida met zijn mindere linkervoet en nogmaals Szymanski waarbij de Pool misschien beter Oussama Idrissi had kunnen aanspelen. Zij lieten het publiek in de Kuip opveren. De aanhang van de koploper van de eredivisie had het vuurwerk, gebruikelijk bij grote wedstrijden, thuisgelaten en door de netten was het niet mogelijk iets op het veld te werpen.

Volledig scherm De penalty van Lorenzo Pellegrini belandt op de paal. Justin Bijlow zit in de goede hoek. © ANP

Terugkeer Wijnaldum

Terwijl José Mourinho en zijn spelers nog in de kleedkamer zaten liet de Portugees op het veld Georginio Wijnaldum warmlopen. De Kuip klapte voor de geboren Rotterdammer die bij Feyenoord in 2007 debuteerde in de hoofdmacht.

Het inbrengen van Wijnaldum was al de tweede ingreep die Mourinho deed. Paulo Dybala verdween al snel geblesseerd naar de kant voor Stephan El Shaarawy. Wijnaldum nam de plek in voor Pellegrini, de man van de gemiste strafschop.

Acht minuten na rust was het dan toch raak. Idrissi haalde de zijlijn en legde de bal helemaal terug op Mats Wieffer. De speler die in januari pas debuteerde in de basiself volleerde de bal langs Rui Patricio in de hoek. Het was waar Slot zo vurig hoopte. De trainer gaf in de aanloop naar de wedstrijd dat een minimale overwinning al een geweldig resultaat zou zijn.

Bekijk hieronder de goal van Mats Wieffer:

En na Lazio, dat voor de winterstop met 1-0 van Feyenoord verloor, voelde ook AS Roma dat Feyenoord een club is om ernstig rekening mee te houden. Maar dat is AS Roma zelf ook. Feyenoord bofte enorm toen Idrissi een kopbal van Roger Ibañez van de lijn haalde. En even later leek El Shaarawy de bal voor het inschieten te hebben op aangeven van Leonardo Spinazzola, maar de invaller miste de forse kans.

Vermakelijke slotfase

De slotfase was zeer vermakelijk. AS Roma bleek wel degelijk te kunnen aanvallen en Feyenoord loerde naast het verdedigen van de voorsprong op dat ene moment om voor een droomuitslag te zorgen. Orkun Kökçü schoot net naast, maar er was in de Kuip niemand die daar lang om treurde.

De 1-0 winst tegen de ploeg die in mei nog voor een tranendal had gezorgd in Tirana, was een prachtig resultaat. Het voelde misschien zelfs al wel als revanche voor de verliespartij in Albanië, maar met een loodzware uitwedstrijd voor boeg volgende week in een uitverkocht Stadio Olimpico, is dat nog iets te voorbarig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.