Mats Wieffer meteen belangrijk bij basisdebuut voor Feyenoord: ‘Maar na zeventig minuten ging de tank leeg’

,,Ik denk dat ik uiteindelijk prima gespeeld heb, al ging na een minuut of zeventig de tank wel een beetje leeg", begon Wieffer aan zijn analyse bij ESPN, toen hem gevraagd werd naar zijn spel bij zijn basisdebuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Volgens velen was hij de beste man op het kletsnatte veld van de Kuip. ,,Als team denk ik ook dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan. Het duurt wel wat lang voordat we het beslissen en aan het einde worden we nog wat naar achteren gedrukt, maar uiteindelijk ben ik tevreden.”

Tevreden mocht Feyenoord zijn. Na negentig minuten stond er een comfortabele 3-1 op het bord, maar aanvankelijk leek het weleens een lastige avond te kunnen worden toen PEC Zwolle-speler Haris Medunjanin een bal op schitterende wijze in de verre kruising krulde. ,,Na zo'n wereldgoal weet je dat het zwaar kan worden, maar we herpakken ons goed. We creëerden veel kansen, alleen hij mag er wat sneller in. Als je deze wedstrijd hebt gezien, denk ik dat je een dikkere uitslag verwacht.”

Het had niet veel gescheeld of Wieffer stond met twee doelpunten op het wedstrijdformulier. Mike Hauptmeijer, normaal gesproken reservedoelman bij PEC Zwolle, hield met een fraaie redding een kopbal uit zijn doel. ,,Dat was ook een wereldredding, want die ging precies in de kruising”, aldus Wieffer, die zei dat het met de zenuwen wel meeviel voorafgaand aan zijn basisdebuut. ,,Ik weet wat ik kan en als ik mijn ding doe, moet het wel goed komen. Er zijn nog dingen die ik kan verbeteren, zoals om me heen kijken in de kleine ruimtes, het scannen waar medespelers staan en een conditioneel stukje.”

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü was te spreken over de prestatie van zijn 23-jarige ploeggenoot. ,,Wieffer kan wel wat, hij is ook niet voor niets meteen naar Feyenoord gekomen. Hij heeft wat pech gehad met blessures, maar je ziet dat hij heel goed kan voetballen en power in het spel brengt. We hebben gedaan wat we moeten doen in een bekerwedstrijd. Het hoeft niet altijd mooi, zolang je maar doorgaat naar de volgende ronde.”

