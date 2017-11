Mattheij na ongelukkige eigen goal: 'Wat had ik dan moeten doen?'

Voorlopig is dit PSV het op een na beste PSV uit de historie in de eredivisie

17:29 PSV heeft na de winst op Excelsior 36 punten uit de eerste 13 duels beet. Daarmee is de ploeg - in punten gemeten - het op een na beste PSV-team uit de historie in de eredivisie. PSV had alleen in seizoen 1987-1988 meer punten na 13 wedstrijden: 39.