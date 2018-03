Meespelen Matavz bij Vitesse onzeker

Becker terug bij ADO: ‘We zien wel hoe ver hij komt’

15:04 ADO Den Haag hoopt dat het morgen tegen AZ weer kan beschikken over Sheraldo Becker. De 23-jarige buitenspeler, die vijf weken uit de roulatie was vanwege een bovenbeenblessure, keert normaal gesproken ook meteen weer terug in de basis. ,,Als we hem laten spelen, laten we hem beginnen en zien we wel hoe ver hij komt’’, aldus trainer Fons Groenendijk.