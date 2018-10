Meespelen Steven Bergwijn tegen FC Groningen nog niet zeker

Achtergrond Eredivisie zit in een zorgelijke spagaat: overmacht van Ajax en PSV een ramp of een zegen?

23 oktober Ajax en PSV doen het geweldig, maar hoe blijft de competitie aantrekkelijk voor het publiek? De enorme overmacht van Ajax en PSV dit seizoen: is het nou een ramp of een zegen voor het voetbal in eigen land? Het antwoord daarop is nog niet zo eenvoudig. ,,Het stadionbezoek loopt op deze manier steeds verder terug.’'