Mega-deal PSV met kledingsponsor Puma

NAC-directeur Eisenga over ontslag Brood: ‘Weinig vertrouwen en geen chemie met spelers’

31 december ,,We zagen te weinig aanknopingspunten om met elkaar verder te gaan.” Dat zegt algemeen directeur Luuc Eisenga in een eerste reactie na het ontslag van trainer Ruud Brood op oudjaarsdag. ,,Het was een professioneel en zakelijk gesprek.”