Megaschorsing Bertrams, Vreven niet akkoord

Cocu wil niet meer dat PSV'ers zich in balbezit verstoppen

8:39 Een topploeg moet zich na elke nederlaag oprichten en revancheren, vindt PSV-trainer Phillip Cocu altijd. In Groningen krijgt zijn team de gelegenheid om een ander gezicht dan zondag te tonen, toen een zwak PSV geen schijn van kans had bij Ajax. ,,Het allerbelangrijkste is wat mij betreft dat iedereen bij ons de bal moet willen hebben", zei de coach dinsdag op trainingscomplex De Herdgang. ,,Binnen het team leeft ook dat we een goede reactie willen geven."