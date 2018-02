Melkert na ‘reeks mislukkingen’ blij met ADO

Door Wietse Dijkstra



Melkert, zo bekende hij in het Cars Jeans Stadion, hoopte als jeugdspeler van vv Gouderak ooit op een loopbaan als profvoetballer. ,,Maar al snel bleek dat ik beter met mijn mond was dan met mijn voeten, dus die carrière is vrij snel in de knop gebroken’’, aldus Melkert die het ook nog even probeerde als scheidsrechter. ,,En ik wilde sportjournalist worden, maar ook dat is niet gelukt. Dus u ziet een reeks van mislukkingen die me eigenlijk nu op deze positie hebben gebracht.’’

Behalve minister was Melkert Kamerlid en PvdA-partijleider, Bewindvoerder Wereldbank en Speciale Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Irak. Momenteel is hij verbonden aan de Raad van State als Staatsraad in buitengewone dienst. Bij ADO wordt hij de opvolger van Ben Knüppe, die sinds eind 2016 op last van de Ondernemingskamer tijdelijk de honeurs waarnam van de geschorste Wang Hui. Met Knüppe en ADO-directeur Mattijs Manders bracht hij vorige maand al een bezoek aan ADO’s grootaandeelhouder UVS in China.

UVS levert met John Yan en Felix Wu twee Chinese leden in de nieuwe rvc, die een Nederlandse meerderheid krijgt. Naast Melkert werd ook ex-ADO-voorzitter John van Ringenstein vanavond gepresenteerd. Het vijfde rvc-lid moet nog worden aangewezen door moedervereniging HFC ADO. De leden gingen eerder niet akkoord met de kandidatuur van Kees Jansma.

Als voorzitter wil Melkert de directie helpen om de relatie met China te waarborgen. Dat is hem als diplomaat wel toevertrouwd. ,,We waren op zoek naar een zeer ervaren bestuurder die affectie heeft met voetbal’’, aldus Knüppe. ,,Die ook internationale ervaring heeft vanwege de geweldige mogelijkheden die er zijn in China en die ook verder onafhankelijk is.’’