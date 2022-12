Memphis Depay blokkeert vertrek bij Barcelona, ‘Cristiano Ronaldo krijgt medische keuring’

Afscheid Bryan Ruiz te mooi om waar te zijn: een goal voor FC Twente en een treffer van zijn zoon

Bryan Ruiz heeft zaterdagavond in Costa Rica een gedroomd afscheid beleefd als actieve voetballer. De 37-jarige aanvaller nam het met Deportiva Alajuelense op tegen FC Twente, de club die hij in het seizoen 2009/2010 met 24 doelpunten aan de enige landstitel in de clubhistorie hielp. Ook in zijn afscheidsduel was hij trefzeker, net als zijn 15-jarige zoon.

