Memphis Depay zal tegen Ecuador na rust invallen bij Oranje: dit is waarom

Vermoedelijke opstellingLouis van Gaal heeft zijn strijdplan gesmeed voor de tweede WK-wedstrijd, vanmiddag tegen Ecuador. Met één speler kijkt hij ook al verder vooruit. Wat is wijsheid bij het opbouwen van Memphis Depay in diens zoektocht naar ritme en vorm?

‘Toen Memphis erin kwam, dacht ik wel dat we nog zouden scoren.’ Dit was zo’n beetje het eerste dat Louis van Gaal zei na de 2-0 zege op Senegal. Memphis is natuurlijk Memphis Depay, de topscorer van het huidige Oranje. Maar ook, zoals de bondscoach vaak in één adem toevoegt, de ‘assistkoning.’

Maandag kwam Depay na 60 minuten in de ploeg. Meteen vroeg hij om ballen, maakte hij loopacties, was hij zowel in de voet als in de diepte aanspeelbaar. Veelzeggend was zijn score in een statistiek die de FIFA dit WK voor het eerst bijhoudt: Depay had 53 zogenoemde high-speed runs. Dat zijn sprints op een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur.

,,Depay kwam erin en was gelijk bezig met het beïnvloeden van de wedstrijd en het team’’, zegt Wesley Sneijder. ,,Dat zegt mij dat hij heel eager is. Hij heeft echt zijn zinnen gezet op dit WK.’’

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vraag is alleen: hoe ga je het beste om met een kopstuk uit je selectie dat al maanden geen hele wedstrijden meer speelt? Depay maakte dit seizoen pas één keer een uur vol, in een competitieduel van Barcelona met Elche. Dat was op 17 september. De week erna viel hij na 52 minuten uit bij Nederland tegen Polen en voor rest was hij geblesseerd óf een paar keer invaller voor nauwelijks meer dan een kwart wedstrijd.

In de staf van Oranje kennen ze hem intussen. Zelf wil Depay altijd spelen. En helemáál nu. Hij gelooft dat zijn lijf meer aan kan dat van menig ander. Maar de praktijk bleek dit seizoen toch weerbarstig. Van Gaal: ,,Ik heb hem na Senegal ook direct weer gevraagd: hoe is het met je? Dan zegt-ie dat alles goed is. Maar daarvoor moet je eerst ook de reactie op de inspanning afwachten. Het is wel makkelijk om dat te zeggen als speler, maar het moet ook objectief worden vastgesteld de volgende dag.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Derde WK op rij

Voor het Nederlands elftal is dit het derde WK op een rij dat er een topaanvaller tijdens het toernooi fysiek moet worden opgebouwd. In 2010 scheurde Arjen Robben kort voor de toernooistart een spier in een oefenduel met Hongarije. Terwijl Oranje naar Zuid-Afrika ging, revalideerde Robben bij de inmiddels overleden Dick van Toorn. Het doel was klaar geraken voor de knock-outfase. En dat lukte.

In 2014 sukkelde Robin van Persie in de aanloop naar het WK in Brazilië. Hoewel hij begon in de openingswedstrijd, werd de spits dat WK nooit topfit. In het boek dat Van Gaal in 2020 liet schrijven over zijn loopbaan en werkwijze staat nog een aardige passage van hoe het er in Brazilië intern aan toe ging. In de kwartfinale tegen Costa Rica kregen hij en Van Persie even woorden omdat de spits zich niet had laten vervangen terwijl hij er fysiek doorheen zat. ‘Als je me dit nog één keer flikt…!’’, siste de bondscoach.

Met Depay denkt Van Gaal nu in scenario’s. In dit Oranje is de topschutter annex assistkoning in principe áltijd nodig. Want zoveel bewezen doelpuntenmakers telt het team niet. Maar wanneer is Depay het hárdst nodig? Waarschijnlijk nog niet in de poulefase, maar pas later in het toernooi.

Ooit vertelde Stijn Schaars wat het deed met topteams als Frankrijk of Duitsland wanneer die zagen dat Arjen Robben meedeed. ,,Dan spelen die met hun laatste lijn meteen tien meter verder naar achteren. Dan hebben ze toch angst om met veel ruimte in de rug te spelen als Arjen meedoet. Tien meter lijkt misschien niet veel, maar het is een wereld van verschil in topvoetbal.’’

Quote Van 30 minuten naar 45 minuten is de logische stap Louis van Gaal

Wat Depay meebrengt, is ook het vermogen om zelfs iets te kunnen forceren, ook als hij niet in de wedstrijd zit en/of grossiert in balverlies. Van alle spelers in de Europese kwalificatiezone was hij het meest direct betrokken bij treffers in de WK-kwalificatie: twaalf goals en zes assists in tien duels.

Die tien meter waar Stijn Schaars het over heeft; Vincent Janssen dwingt dát ontzag niet af bij tegenstanders. Steven Bergwijn, Noa Lang, Cody Gakpo en Xavi Simons evenmin.

Concreet is Depay nu toe aan 45 minuten spelen. ,,Van 30 naar 45 is de logische stap’’, zei Van Gaal na Senegal. Het te verwachten scenario? Dat is vanmiddag nog een keer vanaf de bank beginnen en dan misschien wel starten in het laatste pouleduel met Qatar.

Voorin bij Oranje kan vanmiddag Cody Gakpo spelen zoals hij deed in het laatste fase tegen Senegal, Davy Klaassen kan dan als balansbrenger erbij op het middenveld. ,,Ik denk dat ik dicht tegen de basis aan zit’’, zei Klaassen eerder deze week zelfverzekerd. Benieuwd hoe het allemaal uitpakt. En ook hoe veel geduld Memphis Depay zélf heeft op weg naar volledige inzetbaarheid en topvorm.

Vermoedelijke opstellingen Nederland - Ecuador

Volledig scherm De vermoedelijke opstellingen van Oranje en Ecuador. © AD

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Bekijk hier het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.