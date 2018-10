Memphis een echte spits? ‘Ik zit er een beetje tussenin’

NAC zoekt toenade­ring en praat met Van Hooijdonk

8:23 Pierre van Hooijdonk is serieus in beeld om bij NAC een technische functie te gaan bekleden. Buiten het zicht van de schijnwerpers is hij benaderd om na te denken over een terugkeer bij de Bredase club. Informeel hebben beide partijen al van gedachten gewisseld. Dat melden goed ingevoerde bronnen.