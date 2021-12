Mentale dreun: de Arena-meisjes zijn bij Ajax wegbezuinigd

Samenvatting Ten Hag: ‘Geen enkele ploeg zal het leuk vinden tegen Ajax te spelen’

Ajax won vanavond met 4-2 van Sporting Portugal en rondde daarmee een historisch goede poulefase in stijl af. Trainer Erik ten Hag was na afloop tevreden, maar zag ook nog ruimte voor verbetering: „Ze maken een hele mooie goal, maar die is te voorkomen”

0:02