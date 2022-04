Met alle beren nog op de weg is de titel voor Ajax ook geen uitgemaakte zaak meer

Vier punten voorsprong Ajax likt wonden, maar weigert te bibberen voor titelrace: ‘Deze nederlaag zal ons daarin helpen’

Ajax likt de wonden na de pijnlijke dreun van PSV (2-1) in de bekerfinale. Met als belangrijkste vraag: in hoeverre gaat de mokerslag doorwerken in de titelrace? Coach en captain hopen en denken van niet. ,,We zijn grote jongens, die nu moeten opstaan en verantwoordelijkheid moeten pakken.”

17 april