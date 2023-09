Michael Reiziger en Ronald Koeman over afmelding Ryan Gravenberch voor Jong Oranje: ‘Echt geen goede beslissing’

,,Ik ken het niet, ik ken de situatie niet dat je bedankt. Dus nee, ik vind het geen goede beslissing”, zei Reiziger maandagmiddag nadat de spelers van Jong Oranje zich verzamelden in Zeist. ,,Dat heb ik hem ook gezegd. Ik vind het echt geen goede beslissing.”

Reiziger stelt dat hij contact heeft gehad met bondscoach Ronald Koeman over de kwestie en weet nog niet of hij voor de gehele EK-kwalificatiecyclus een streep door de naam van Gravenberch zet. ,,Ik ken Ryan, ik vind hem een goede jongen, een sympathieke jongen, maar hierin heeft hij een verkeerde keuze gemaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Je moet met je hart voor je land spelen, niet met je hoofd. Het is een eer. Dat is het, daar horen geen concessies bij. Je moet er echt bij willen zijn en dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Maar hij heeft zijn beslissing genomen en hij wil nu in Liverpool blijven om te acclimatiseren.”

Statement

,,Of ik nu een statement moet maken ten opzichte van de andere spelers?”, vraagt Reiziger, die aan zijn eerste wedstrijden als coach van Jong Oranje begint, zichzelf hardop af. ,,Ja en nee. Bij een statement zou het gespeeld zijn, maar ik geloof daadwerkelijk dat het een eer is om voor je land te spelen. Dat is geen statement, dat is een principe. Als je denkt: ‘Nou, Jong Oranje, lekker vrijblijvend…’. In de top is niets vrijblijvend. Dat heb ik de andere jongens wel meegegeven.”

Bij de KNVB zijn ze ook niet blij met de keuze van Gravenberch, zo bekende bondscoach Ronald Koeman tijdens een persconferentie. Gravenberch volgde het voorbeeld van Jeremie Frimpong, die afgelopen zomer weigerde met Jong Oranje deel te nemen aan het EK. ,,Wij zijn niet blij met afzeggingen voor Jong Oranje, we vinden dat je altijd beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we nu binnen de KNVB gezegd dat hij voor deze periode niet beschikbaar is. Je kunt dit zien als een soort straf.’’

Reiziger heeft Fedde de Jong van SC Cambuur opgeroepen als vervanger. De Jong is de veertiende debutant bij Jong Oranje, dat deze week begint aan een nieuwe kwalificatiecyclus. Omdat ook de geblesseerde Brian Brobbey zich heeft afgemeld, is Ryan Flamingo van FC Utrecht opgeroepen. Het team van Reiziger moet in een groep met Zweden, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar kwalificatie afdwingen voor het EK 2025 in Slowakije.

Jong Oranje begint vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Moldavië en speelt daarna op dinsdag uit tegen Noord-Macedonië.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.