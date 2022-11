Middenmoot in eredivisie is dood: ‘Vitesse heeft zijn miljoenen niet meer en komt meteen in de problemen’

Discussie over aanpak spreekko­ren laait na statement PSV weer op: ‘Spelers en stafleden van clubs moeten ad rem reageren’

PSV wil op dit moment geen boete betalen voor antisemitische spreekkoren van de supporters als er niet óók wordt opgetreden tegen homofoob gedrag in de voetbalstadions. Het was een even krachtig als prikkelend statement van algemeen directeur Marcel Brands. Het geeft de discussie over de juiste straffen tegen kwetsend gedrag weer meer urgentie.

8 november