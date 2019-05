Milieustraat Breda: aanhang NAC doopt straat Rat Verlegh Stadion om

Het was de laatste weken niet de vraag of, maar wanneer het doek zou vallen voor NAC. Dat gebeurde uiteindelijk afgelopen zondag in Friesland, waar sc Heerenveen met 2-1 te sterk was. Door de degradatie dalen de Bredanaars af naar de eerste divisie. Ondanks het leed van de degradatie zijn de NAC-supporters niet vies van een beetje zelfspot.