‘Mini-klassieker’ uitgesteld omdat Kuip niet beschikbaar is

Willem II neemt nog geen besluit over Strezos, doelman niet speelge­rech­tigd tegen VVV-Venlo

11:53 Willem II weet nog niet of het in zee gaat met Giorgios Strezos. Omdat de club de Griekse doelman niet voor 12.00 uur heeft aangemeld bij de KNVB, is hij er zaterdag tegen VVV-Venlo zeker nog niet bij.