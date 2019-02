Minuut applaus voor Koolhof bij FC Groningen - Vitesse

Blessure Frenkie de Jong Ten Hag: Maand van de waarheid? Dat was in augustus al zo

13:42 Ajax staat voor een bomvolle februarimaand. Eerst morgen (18.30 uur) tegen Heracles, dan de kraker tegen Real Madrid in de Champions League. Later ook nog de halve finale van de beker tegen Feyenoord. Maand van de waarheid? ,,Dat was in augustus ook al.’’