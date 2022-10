Mislukt experiment voor Oranje Leeuwinnen: ‘Op basis hiervan worden er geen speelsters afgeschreven’

Oranjevrou­wen nog niet in WK-vorm, Noorwegen in oefenwed­strijd te sterk

De vierde interland van Andries Jonker als bondscoach van de Oranjevrouwen is geëindigd in een nederlaag. Tegen Noorwegen werd met 0-2 verloren. Jonker gebruikte het oefenduel in Den Haag om tactisch flink te experimenteren met de nodige onervaren speelsters voor het WK dat volgende zomer wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.

