Mo Ihattaren voorlopig individueel verder bij Ajax: ‘Club en speler voeren gesprek over vervolgtraject’

Ihattaren was een van de smaakmakers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en leek op de weg terug. Maar vlak voordat Ajax naar Oostenrijk afreisde voor het trainingskamp kwam het bericht naar buiten dat Ihattaren niet meeging. De reden: ‘niet fit'.

Sindsdien stond hij niet meer op het trainingsveld, al gaf Ajax hem bij monde van trainer Alfred Schreuder een programma voor thuis mee. Technisch directeur Gerry Hamstra sprak zijn zorgen uit over de Ajacied. ,,We zijn allemaal bezorgd om Mo. Natuurlijk zijn we een voetbalclub, maar sommige dingen gaan verder dan voetbal. We zijn als club heel begaan met Mo en zijn in directe lijn in contact met hem. Hopelijk gaat het snel weer de goede kant op.”