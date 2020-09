Moeilijk scorend AZ moet het doen zonder Idrissi en Stengs

Het is een nieuw gegeven voor trainer Arne Slot, die daar in het begin van het seizoen wel rekening mee hield. ,,Aan de voorkant van het seizoen denk je wel dat dit een keer zou kunnen gebeuren. Vorig jaar was bijna iedereen het gehele jaar fit, vooral in de voorste linie. Maar door corona weet je dat het fysiek gezien een hobbelig seizoen kan worden. Gelukkig hebben we genoeg spelers over”, zei hij vandaag.

Slot kan voor het eerste ook wel doelpuntenmakers gebruiken. In de drie gespeelde wedstrijden dit seizoen en de voorbereiding kwam de ploeg maar moeilijk tot scoren. ,,Het is heel fijn dat spelers goede wedstrijden spelen in de beloften. Dat hebben we ook weleens anders gezien. Ik vond het ook vooral mooi dat ze uitstraalden dat ze zin hadden om te voetballen. Het toont ook wel aan dat jongens zich hebben ontwikkeld. Tijani Reijnders bijvoorbeeld die vorig seizoen was uitgeleend aan RKC heeft echt stappen gemaakt.” Toch plaatst Slot ook een kanttekening. ,,Met het eerste speelden we in de voorbereiding tegen Lille en Monaco. En we spelen mee in de top van de eredivisie. Dat is toch wel een groot verschil met de eerste divisie.”