Moeizame zege op Alavés brengt Atlético naar plek 2

PSV-doelman Jeroen Zoet: 'Deze overwinning is voor Wim'

22:52 Jeroen Zoet beleefde een nagenoeg zorgeloze avond tegen ADO Den Haag en hield zijn doel schoon. Hij droeg de zege na afloop op aan videoanalist Wim Rip, die woensdag onwel werd tijdens het duel met FC Groningen. ,,Voetbal was even bijzaak, gelukkig gaat het nu beter met Wim. Deze zege was voor hem", aldus Zoet na afloop van de 3-0 zege.