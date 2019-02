Mogelijke overstap Fledderus naar Groningen houdt gemoederen flink bezig

Door Fardau Wagenaar



Het was een kleine bom die gisteren insloeg in Almelo. Het Dagblad van het Noorden meldde stellig dat Mark-Jan Fledderus (36) de opvolger wordt van Ron Jans bij FC Groningen. De technisch manager van Heracles had het personeel van zijn club inmiddels wel op de hoogte gesteld van de gesprekken die hij voerde met de Groningers, maar de rest van de wereld had geen idee. „Ik had hier wel wat uit te leggen”, zegt Fledderus. „Heel vervelend.”



Fledderus bevestigt dat hij benaderd is door de selectiecommissie van FC Groningen en dat hij in gesprek is over de functie, maar zegt nog geen definitieve keus te hebben gemaakt. „Het wordt er nu niet makkelijker op. Ik kan er niet meer in stilte over nadenken, door dit nieuws is er veel onrust ontstaan bij beide clubs. Ik word nu gedwongen snel met een antwoord te komen, maar de ­focus ligt nu eerst op de wedstrijd van vrijdag tegen VVV. Na een weekend van bezinning zal ik laten weten wat mijn beslissing is geworden.”