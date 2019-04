Moniz is thuis bij Excelsior: ‘Ik heb genoeg gereisd’

Door Tim Niemantsverdriet



Noem een land, en de kans is groot dat Moniz er ooit gewerkt heeft. Van Engeland tot Hongarije en van de Verenigde Staten tot Ghana, hij zag het allemaal. Maar trainer in de eredivisie, dát was hij nog nooit. Zaterdag maakt hij dan eindelijk zijn debuut, namens Excelsior. ,,Dat vind ik echt een eer. Ik wilde heel graag weer in Nederland werken, heb inmiddels wel genoeg gereisd. En dan ook nog hier, in Rotterdam, waar ik ben geboren. Ik ben thuis. Een leuk sentiment, maar dat gevoel is ook zo weer weg. De situatie is daar te serieus voor.”



De opvolger van de opgestapte Adrie Poldervaart wacht een zware klus. Excelsior draait al weken niet, verloor de laatste zes duels en scoorde daarin slechts één keer. Directe handhaving, de doelstelling voor dit jaar, is na afgelopen weekend weer wat verder uit het zicht. De Graafschap en FC Emmen passeerden de Rotterdammers, die nu zeventiende staan in de eredivisie.