Moniz ontslagen door Excelsior

Het ontslag volgt daags na de 2-1 nederlaag tegen Jong PSV. Door de zevende verliespartij van de Kralingers in de Keuken Kampioen Divisie is directe promotie naar de eredivisie ver weg. ,,We hebben deze beslissing gemaakt om de negatieve spiraal te doorbreken. Dat gaan we proberen met een ander gezicht”, zegt directeur Ferry de Haan.

Moniz nam het roer bij Excelsior in april 2019 over nadat Adrie Poldervaart opstapte. Het lukte Moniz niet om de club in de eredivisie te houden, in de play-offs was RKC te sterk. Na vijf seizoenen eredivisievoetbal kwamen de Rotterdammers daarom weer uit in de eerste divisie.

Toch kreeg Moniz op Woudestein de kans zich te revancheren. Met zijn gedreven aanpak en fanatieke trainingen oogste hij zowel lof als kritiek. Maar nu Excelsior onder hem vier duels op een rij zonder overwinning is, dreigt de heilige missie om na dit seizoen weer eredivisievoetbal in het Van Donge & De Roo Stadion te spelen, te mislukken.