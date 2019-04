Moniz opvolger van Poldervaart bij Excelsior

Met Trencin schakelde de 54-jarige Moniz vorig jaar zomer Feyenoord uit in de play-offs voor een plek in de Europa League. Hij was ook trainer bij Jong PSV, jeugdtrainer bij Tottenham Hotspur, assistent bij Feyenoord en hoofdtrainer van onder meer Red Bull Salzburg, Ferencvaros, Legia Gdańsk, 1860 München, Notts County en FC Eindhoven. Als voetballer kwam Moniz uit voor Eindhoven, Haarlem, RKC, Eeklo en Helmond Sport.



Excelsior moest sinds vorige week op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Poldervaart op Woudestein zijn contract inleverde bij de degradatiekandidaat. Hij hakte de knoop door na de nederlaag tegen NAC (1-2). Met interimtrainer André Hoekstra op de bank ging Excelsior zaterdag ook weer onderuit, met 1-0 in en tegen FC Groningen. Excelsior staat na 29 duels in de eredivisie op de zeventiende plaats, vijf punten boven hekkensluiter NAC.