Mooi gebaar: Oranje-aanvaller Cody Gakpo deelt voedsel uit in Togo

Niet iedere voetbalmiljonair zit deze zomer in een luxe-resort. Cody Gapko is vertrokken naar Togo, het land van zijn vader. En niet om aan op het strand te liggen. Op TikTok is te zien hoe de aanvaller van het Nederlands elftal en Liverpool eten uitdeelt aan kinderen in het straatarme land.

In een interview met deze site liet het toen nog jonge talent van PSV in 2019 al weten dat hij dolgraag het Afrikaanse land waar zijn roots liggen zou willen bezoeken. Het kwam er vanwege zijn drukke schema tot dusverre niet van. Maar na zijn laatste interland met Oranje in de Nations League tegen Italië is Gakpo dan eindelijk naar Togo vertrokken.

De aanvaller brengt een privébezoek aan het land, waarvoor hij ook als international had kunnen spelen. Gakpo werd in Eindhoven geboren als zoon van een Nederlandse moeder en een Togolese vader, die zelf ook een verdienstelijk voetballer was. Hij koos uiteindelijk voor Oranje.

Maar ook het land van zijn vader Johnny, waar nog steeds familie van hem woont, zit in zijn hart, zo blijkt uit het filmpje dat op social media rondgaat. De Oranje-international onderzoekt of hij iets structureels kan opzetten in Togo, dat één van de armste landen van Afrika is.