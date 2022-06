Morgen krijgt ‘Appie’ Nouri zijn eigen voetbalplein waar hij zelf nooit te zien zal zijn: ‘Heel jammer’

Elke ochtend, voordat Noor (12) haar klas op de Goeman Borgesiusschool binnenstapt, kijkt ze altijd even naar Appie. Ze wordt er vrolijk van, vertelt ze, de levensgrote foto waarop haar buurjongen de wereld breed lachend tegemoet treedt. Het voelt dan net alsof hij haar daar, in de aula van Appies basisschool, steevast ‘goedemorgen’ wenst voorafgaand aan een dag vol taal- en rekenenlessen. ,,Appie is altijd blij”, zegt Noor, een Amsterdams meisje met Marokkaanse roots. ,,Hij is echt cool.”