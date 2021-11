MVV grapt over ‘landelijk politietekort’ voor restant van gestaakte derby met Roda JC

Duel Oranje Leeuwinnen met Tsjechië uitgesteld vanwege sneeuwval in Ostrava

Het WK-kwalificatieduel van de Nederlandse voetbalsters in en tegen Tsjechië is afgelast. Het veld in Ostrava is door aanhoudende sneeuwval niet goed bespeelbaar. De wedstrijd zou om 20.45 uur beginnen.

26 november