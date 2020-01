Na afwijzing in de zomer, is Dijkhuizen nu wel trainer van Excelsior

Door Wesley van Oevelen Excelsior-directeur Ferry de Haan had na het ontslag van Moniz slecht één kandidaat voor de vacante trainerspositie in zijn hoofd: Marinus Dijkhuizen, de trainer die de Kralingers in 2014 naar de eredivisie leidde. Afgelopen zomer was hij al één van de topkandidaten, maar toen sloeg hij een aanbieding af omdat hij FC Utrecht niet wilde verlaten. Nu stemde hij wel toe. De Westlander tekent op Woudestein een contract tot 2022 en is vanmorgen aan zijn klus begonnen. ,,Dit is een ideale kans om mijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen.”

Komende vrijdag zit hij direct op de bank wanneer zijn oude club NAC op bezoekt komt op Woudestein. De nummer acht van de Keuken Kampioen divisie kent dit seizoen veel sportieve tegenwind en zal aan de bak moeten om überhaupt play-offs te halen. ,,Directe promotie is niet reeël, met tien punten achterstand. De opzet van de play-offs is anders, de kans is statistisch gezien kleiner dat je die wint. Maar er is een kans. We moeten stabiel worden en constant presteren. Want als je vaker niét wint dan wel, is promoveren via de play-offs onmogelijk.”