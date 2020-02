Na Ajax komt ook PSV met cao voor voetbalsters

,,Het is een mooie dag voor het vrouwenvoetbal", zegt directielid Peter Fossen van PSV. ,,De speelsters krijgen nu meer zekerheid wat betreft het tekenen van contracten." In de cao staan minimumvoorwaarden over onder meer het salaris, het aantal vakantiedagen en doorbetaling bij langdurige blessures of onvoorzien verzuim.

,,We zijn de tweede club in Nederland met een cao en dat is een mooie stap in het vrouwenvoetbal", zegt spits Katja Snoeijs van PSV én Oranje. ,,Als je kijkt naar andere landen zoals Spanje, dan zie je dat het daar niet zo goed geregeld is als hier. En door deze overeenkomst kunnen we ons nu nog beter gaan richten op het voetbal." PSV heeft als koploper van de eredivisie voor vrouwen een flinke voorsprong op achtervolger Ajax.