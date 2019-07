Na curieus verlopen onderhandelingen is Toni Lato alsnog een jaar PSV'er

De komst van de verdediger had nogal wat voeten in aarde. PSV had oorspronkelijk een (mondelinge) deal met Valencia over een definitieve overname van de back. De handen waren al geschud en alles zou nog op papier worden uitgewerkt. Daarbij was eveneens afgesproken dat er een terugkoopgarantie zou komen, maar de bedragen die daarover in de Spaanse pers circuleerden zijn onjuist. PSV zou na het inroepen van die clausule meer geld krijgen dan de ter plekke genoemde 10 miljoen euro en bovendien kon Valencia de garantie pas na twee jaar inroepen.

Draai

Valencia maakte na de mondelinge deal plots een draai en stelde dat Lato niet meer verkocht mocht worden, tot verbijstering van PSV dat er veel aan had gedaan om de Spanjaard te enthousiasmeren voor een komst naar Eindhoven. Gek genoeg verlengde Valencia het contract van Lato ineens, met ook nog een afkoopsom van 80 miljoen euro in zijn verbintenis. Uiteindelijk bleek alleen kale huur door PSV nog bespreekbaar voor Valencia. PSV wist daarbij een lage prijs te bedingen en heeft Lato nu een jaar binnen, waarbij de toekomst zal uitwijzen hoe het verder gaat. Lato zelf wilde graag tijdelijk in Eindhoven spelen, omdat hij in Valencia weinig uitzicht heeft op speeltijd. Bij PSV was de linksback-positie onderbezet, waarbij nu een oplossing voor een seizoen voorhanden is. Lato groeide de afgelopen maanden uit tot eerste keus en was de speler waarin de scouting en staf een versterking voor het elftal zagen.