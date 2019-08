Na de gekte in Lyon wacht nu de luwte voor de Leeuwinnen

Oud-doel­man Cyprus over PSV’er Mitroglou: ‘Hij ruikt de doelpalen’

29 augustus Zelf beschouwt hij zichzelf niet als een grootheid op Cyprus. Maar Andreas Philotas (78) was wel jaren de eerste keeper van de nationale ploeg van Cyprus en speelde nog in de Europa Cup 1 tegen Feyenoord. Tijdens Apollon Limassol - PSV houdt hij één speler specifiek in de gaten: PSV’er Kostas Mitroglou, op Cyprus een bekende speler. ,,Hij is een speler die de doelpalen ruikt”, zegt Philotas.